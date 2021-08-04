تراند الفن: الاتحاد الأوروبي يطالب أطراف الصراع في سوريا بضمان وصول المساعدات لسكان درعا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 11:11 مساءً - بلجيكا – (أ ش أ)

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أطراف الصراع في سوريا بحماية سكان درعا وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم، أن منطقة جنوب غرب سوريا تشهد أسوأ أعمال عنف وأكثرها دموية منذ عام 2018، وأن القصف العنيف أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال ونزح 10000 شخص، كما تم قصف مستشفى درعا الوطني الذي يخدم 50 ألف شخص بقذائف الهاون، وهناك خطر شديد من حدوث تصعيد في جميع أنحاء محافظة درعا وخارجها.

وتابع البيان “أنه يجب على جميع الأطراف، وكأولوية أولى، حماية سكان درعا وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وآمنة ومستدامة. وينضم الاتحاد الأوروبي إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، جير بيدرسن، في دعوته جميع الأطراف في سوريا إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، ويحث جميع الأطراف على تجنب التصعيد وإعادة الهدوء.

وأكد أن العملية السياسية التي تحترم حرية وكرامة جميع الشعب السوري وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هي فقط من يمكنها تحقيق حل دائم للصراع.