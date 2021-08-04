تراند الفن: “ياعيب الشوم”.. نيكول سابا تحيي ذكرى انفجار مرفأ بيروت

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 11:11 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت المطربة اللبنانية نيكول سابا ذكرى انفجار مرفأ بيروت الأولى.

وكتبت سابا، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “يا عيب الشوم على هيك قرط شباب مدسوسين! انو انقبروا احترموا وجع الأهالي واحترموا ذكرى الشهداء وتكريم أرواحهن بهيك نهار! هيدا يلي فالحين فيه كل ما بصير في تجمعات سلمية بينزلوا الزعران يشوهوا صورة الحدث الأساسية ويلّي كلنا عارفينا وفاهمينا”.

وطرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، 31 يوليو الماضي، فيديو كليب أحدث أعمالها الغنائية “الجو حلو”، عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

الأغنية باللهجة المصرية من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل.