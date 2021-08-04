تراند الفن: “فيفا” يعتمد لاعب ماليزيا عميدا للاعبي العالم بقرار استثنائي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 11:11 مساءً - كتب- إبراهيم علي

أصبح الماليزي سه تشين آن، عميد لاعبي العالم، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إدراج اسمه في قائمة اللاعبين الذين شاركوا في 100 مباراة دولية أو أكثر.

وكان النجم المصري أحمد حسن هو من يحظى بلقب “عميد لاعبي العالم”، قبل أن ينتزع منه الكويتي بدر المطوع، اللقب عقب مشاركته في مباراة بلاده ضد البحرين في يونيو الماضي.

وخاض المطوع 185 دولية ليتخطى رقم الصقر أحمد حسن صاحب الـ184 مباراة دولية مع منتخب مصر.

ولكن الاتحاد الماليزي لكرة القدم، أعلن في بيان رسمي له، أن لاعب المنتخب الماليزي السابق سه تشين آن، أصبح هو “عميد لاعبي العالم” الجديد.

وظفر سه تشين آن بلقب “عميد لاعبي العالم”، بعد تقدم الاتحاد الماليزي بطلب لـ”فيفا”، بإدراج اسمه في القائمة رفقة 3 لاعبين آخرين.

وقدم الاتحاد الماليزي طلباً للفيفا، بإدراج اسم اللاعب صاحب الـ71 عاماً في القائمة، لخوضه إجمالي 252 مباراة دولية مع المنتخب الماليزي، إلا أن “فيفا” رد على الاتحاد الماليزي، مشيراً إلى أن اللاعب خاض 195 مباراة فقط، ليأتي اللاعب الماليزي على رأس قائمة اللاعبين أصحاب الـ100 مباراة دولية فأكثر.

وقال سه تشين آن في تصريح خلال البيان الرسمي للاتحاد الماليزي: “شكراً للفيفا والاتحاد الماليزي على هذا التكريم، لقد سعدت بتأكيد هذا الرقم القياسي، أن أصبح اللاعب الأكثر ظهورًا في العالم هو أعلى تكريم بالنسبة لي”.

وكان أول استدعاء سه تشين آن بتاريخ 19 نوفمبر عام 1969، ولعب أخر مباراة دولية له بتاريخ 18 أكتوبر عام 1984، وفقاً لبيان “فيفا”.

وأصبح الكويتي بدر المطوع على بُعد 11 مباراة لتخطي رقم سه تشين آن، والظفر بلقب “عميد لاعبي العالم” من جديد، بعد تخطيه للصقر أحمد حسن في وقت سابق.