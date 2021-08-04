تراند الفن: للمرة الأولى.. الكهرباء: الأحمال تسجل ٣٣ ألف و٤٠٠ ميجاوات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 11:11 مساءً - أدمن ‏11 دقيقة مضت أخبار مصر 8 زيارة

كتب – محمد صلاح: قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن فترة الذروة اليوم سجلت أقصى الأحمال الكهربية، وبلغت ٣٣ ألف و٤٠٠ ميجاوات ، مشيرة إلى أنه لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة فى الشبكة القومية للكهرباء. وأكدت الوزارة فى بيان لها، الأربعاء، أن هناك استقرار كبير فى التغذية الكهربية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطى يبلغ حوالى 11600 ميجاوات، مع العلم أن المتاح من القدرات الكهربية 45400 ميجاوات ، بما يمثل مردود إيجابى كبير لما تم فى هذا القطاع الحيوى من تطوير سواء فى إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء بدعم كبير من القيادة السياسية ويستمر جميع العاملين فى الكهرباء بالعمل على تلبية كل الاحتياجات الكهربية واستقرار التغذية الكهربائية .

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