تراند الفن: شريف يبتعد بصدارة هدافي الدوري ويلاحق رقمًا تاريخيًا للأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 11:11 مساءً - كتب – محرر مصراوي:

ابتعد محمد شريف مهاجم الأهلي بصدارة جدول ترتيب هدافي دوري we المصري لموسم 2021-2022، وذلك بعدما تمكن من تسجيل هدف فريقه الثاني أمام وادي دجلة في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن الجولة الـ22.

وحصل محمد شريف على كرة أرضية من محمد مجدي “أفشة” أمام مرمى محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة ليتمكن مهاجم الفريق من تسديد الكرة في الشباك ليكون الهداف رقم 17 له خلال الموسم الجاري.

ويتفوق شريف بهذا على أحمد ياسر ريان أقرب ملاحقيه الذي سجل خلال الموسم الحالي 15 هدفًا، في المباراة المؤجلة الأخيرة للأهلي ليصبح أمام كل لاعب 7 مباريات قادمة قبل أن ينتهي الموسم.

ويلاحق محمد شريف خلال المباريات السبع المقبلة رقم أحمد بلال الذي يعد أفضل هداف للدوري في تاريخ الأهلي، حيث أحرز 19 هدفًا خلال موسم 2002-2003، ومن بعده محمد أبو تريكة ووليد أزارو بـ18 هدفًا لكل منهما.

وأصبح ترتيب جدول الهدافين كما يلي:

1- محمد شريف – 17 هدفًا

2- أحمد ياسر ريان – 15 هدفًا

3- أشرف بنشرقي – 12 هدفًا

4- عمر كمال عبد الواحد – 11 هدفًا

5- أحمد سمير – 11 هدفًا