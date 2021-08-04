تراند الفن: “يحاولون تفتيت الدولة”.. الرئيس التونسي: هناك من يحاول المساس بوزارة الداخلية (فيديو)

وكالات

زار الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، مقر وزارة الداخلية التونسية، وفقًا لما ذكرته رئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”.

وقال سعيد خلال زيارته لمقر الوزارة، إن هناك من يحاول التسلل إلى مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية تحديدًا، متهمًا جهات بمحاولة تفتيت الدولة.

وأعرب الرئيس التونسي، عن ثقته في قدرة وزارة الداخلية على التصدي لمن يحاول تفتيت الدولة، مضيفًا بالقول: “الداخلية ستتصدى لهؤلاء حتى يبقوا في مزبلة التاريخ”.

وأشار إلى أنه لا مجال لأي أحد يريد توظيف وزارة الداخلية لمصالحه الشخصية وأنه لا مكان في وزارة الداخلية لمن يحاول استخدامها لأهدافه الشخصية.