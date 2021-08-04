تراند الفن: جزيرة إيفيا تشتعل.. اليونان تواجه أسوأ الحرائق منذ 30 عامًا (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 11:11 مساءً - وكالات

فر السياح والسكان في جزيرة إيفيا اليونانية إلى الساحل استعدادًا لإجلائهم بالقوارب، هربًا من حرائق الغابات التي اندلعت بالجزيرة، في أكثر من 10 قرى في أعنف الحرائق الأربعين التي تجتاح اليونان، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وتم إخلاء 12 قرية مهددة، غير أن ثلاثة رهبان رفضوا مغادرة دير القديس داود الواقع على قمة جبل قرب روفييس في شمال الجزيرة، على ما أوضحت الشرطة وفرق الإطفاء.

وأصيب ثلاثة رجال إطفاء بجروح طفيفة فيما كانوا يكافحون النيران، على ما أفادت السلطات. وأرسل 100 رجل إطفاء تدعمهم مروحيتان وأربع طائرات قاذفة للمياه لمكافحة الحريق، بحسب الدفاع المدني.

وقالت السلطات إن الخطر سيظل مرتفعًا في الأيام القليلة المقبلة في بعض أنحاء البلاد، علمًا أن درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة مئوية لليوم الثالث على التوالي.

وحذر رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الأحد الماضي، من أن اليونان تواجه “أسوأ موجة حر منذ عام 1987” في حين بلغت درجات الحرارة 45 درجة يوم الاثنين في بعض المناطق.