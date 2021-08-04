تراند الفن: “تنظيم الكهرباء” يوضح المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائى

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتب- محمد صلاح:
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها لاختيار “المشترك”، مشددًا على أن هناك بعض المعايير و المواصفات الخاصة بالمشترك الكهربائي يجب الالتزام بها لضمان الحفاظ على السلامة العامة و آمان المستهلك.
وفيما يلى يستعرض مصراوي أبرز النقاط التي يجب اتخاذها في الاعتبار:-
– الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر الغير مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.
– ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الأحمال يفصل إتوماتيكيًا.
– أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود عوالق ميكانيكية لجميع الفيش.
– أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.
– التأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.
– التحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.
-التأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.
– الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتى لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).
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