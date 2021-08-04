تراند الفن: بالصور.. شريف دسوقي على كرسي متحرك بالعرض الخاص لفيلم “الإنس والنمس”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتبت- منال الجيوشي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
ظهر الفنان شريف دسوقي، على كرسي متحرك بالعرض الخاص للفيلم الكوميدي “الإنس والنمس”، الذي يقام حاليا بسينما كايرو فيستفال بالتجمع الخامس.
وكان أول ظهور له على كرسي متحرك على خشبة مسرح كايرو فيستفال في بروفات مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي”.
وحضر العرض الخاص الفنان محمد هنيدي بصحبة زوجته، ومنة شلبي، وسليمان عيد، وصابرين، وعمرو عبدالجليل، والمخرج الكبير شريفعرفة.
فيلم “الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، محمود حافظ، بيومي فؤاد، سليمان عيد، عارفةعبدالرسول، ومن إخراج شريف عرفة.
تدور الأحداث حول موظف يقع في غرام فتاة ويكتشف أنها من عالم الجن، فتحدث العديد من المفارقات الكوميدية المشوقة.
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