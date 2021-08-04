تراند الفن: الجيش اللبناني: المدفعية الاسرائيلية أطلقت 92 قذيفة على 6 مناطق

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:10 مساءً - لبنان – (أ ش أ)

أعلن الجيش اللبناني أن المدفعية الإسرائيلية قصفت باثنتين وتسعين قذيفة وادي حامول والسدانة وسهل الماري وخراج راشيا الفخار وسهل الخيام، بالإضافة إلى سهل بلاط بعد إطلاق صواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الجيش اللبناني أن القصف الإسرائيلي أدى إلى نشوب حريق في بلدة راشيا الفخار جنوبي لبنان.

وأكد الجيش أنه سير دوريات في المنطقة وأقام عددا من الحواجز، كما باشر التحقيقات لكشف هوية مطلقي الصواريخ، مشيرًا إلى أن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تتابع الوضع عن كثب.

وكانت بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) قد أعلنت، في بيان اليوم، أنها تلقت تقارير عن إطلاق صاروخين على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل، حيث أكد الجيش الإسرائيلي هذه التقارير ورد بنيران المدفعية.

وأضافت أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال مباشر مع الأطراف وحثهم على وقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد، لا سيما في هذه الذكرى الحزينة، في إشارة إلى الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري والتي توافق اليوم الرابع من أغسطس.