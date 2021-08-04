تراند الفن: الإسماعيلي منقوص العدد يخطف تعادلا قاتلا أمام بيراميدز

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:10 مساءً - متابعة- محمد مصطفى:

خطف الإسماعيلي تعادلا قاتلا أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق فيالمؤجلة من الأسبوع الـ25 ببطولة الدوري، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد الدفاع الجوي.

تقدم بيراميدز في الشوط الأول عن طريق محمد فاروق، وفي الشوط الثاني أدرك الإسماعيلي التعادل عن طريق فخر الدين بن يوسف، قبل أن يسجل علي جبر الهدف الثاني لبيراميدز، ليتعادل شكري نجيب في الوقت بدل الضائع.

ورفع بيراميدز رصيده لـ42 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع الإسماعيلي رصيده لـ33 نقطة في المركز الـ11.

التشكيل:

بدأ اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، بتشكيل فريقه التالي: شريف إكرامي – علي جبر – أحمد سامي – أحمد فتحي – محمد حمدي – محمد فاروق – نبيل دونجا – إيريك تراوري – عبد الله السعيد – محمود حمادة – محمود وادي

وتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان – أحمد توفيق – أحمد أيمن منصور – عبد الله بكري – عمر جابر – جون أنطوي – طارق طه – إبراهيم حسن – دودو الجباس

أما إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، فأعلن تشكيلته التي جاءت كالتالي: محمد فوزي – حسين السيد، باهر المحمدي، مروان صحراوي، عبد الله جمعة – محمد عادل، عمر عبد السميع، محمد صادق، دونجا – أحمد مدبولي، شكري نجيب.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد النادي الإسماعيلي بالمركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.

تفاصيل المباراة:

تقدم بيراميدز مبكرا في الدقيقة 18 بعد انفراد محمد فاروق بالمرمى، ليسكن الكرة شباك الإسماعيلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني أدرك الإسماعيلي التعادل في الدقيقة 57 بعد خطأ على جبر، ليمرر مدبولي الكرة لفخر الدين بن يوسف الذي أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 60 نال مروان الصحراوي بطاقة حمراء بعد عرقلة إريك تراوري على حدود منطقة الجزاء، ليلعب عبدالله السعيد الكرة عرضية، حولها علي جبر رأسية في شباك الإسماعيلي، ليتقدم بيراميدز بالهدف الثاني.

وأدرك الإسماعيلي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء بعد لمس الكرة ليد عمر جابر لاعب بيراميدز، سددها شكري نجيب في الشباك.

وسجل بيراميدز هدفا في الوقت الضائع ألغاه الحكم بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.