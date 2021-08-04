تراند الفن: لحظة بلحظة.. الأهلي 0 – 0 وادي دجلة .. الدوري المصري

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:10 مساءً - القاهرة ـ مصراوي: زوار مصراوي انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره وادي دجلة عند التاسعة من مساء اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة 22 من الدوري. وجاء تشكيل الأهلي للقاء: حراسة المرمى: علي لطفي الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي. الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي “أفشة” – محمود عبدالمنعم “كهربا”. الهجوم: محمد شريف. وجاء تشكيل دجلة للقاء: حراسة المرمى : محمد عبد المنصف خط الدفاع : بيسو – محمود مرعي – خالد وليد – يعقوبو خط الوسط : محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – محمد هلال خط الهجوم : محمد رضا – حسام عرفات – صلاح أمين ويدخل دجلة المباراة في المركز 17 بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 58 نقطة جمعهم من 26 مباراة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض 27 مباراة. وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته: بداية سريعة للمباراة بلقطة كان بطلها الحكم إبراهيم نور الدين في الدقيقة 3 حين لجأ لـ “VAR” للفصل في كرة لمست يد محمد هاني ولكنه عاد واحتسب الكرة تسللًا على لاعب دجلة قبل لمسها يد لاعب الأهلي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.