تراند الفن: فتاة تثير ضجة بـ رقصة مثيرة علي المجرونة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:10 مساءً - المقرونة وتنطق القاف جيم «المجرونة» وهي الآلة الوحيدة الهوائية التي كانت ومازالت تستخدم في محافظة مطروح، وهي آلة نفخ تختص بالرجال فقط دون النساء، صمدت عبر التاريخ الموسيقي لبادية محافظة مطروح، ومازالت تستخدم في المناسبات والأعراس حتى الآن، وتتميز بنبرة فريدة تجعلها تعزف الألحان البدوية المختلفة بحالتي الشجن القاسي، والفرح المبهج. وهي عبارة عن زمارة مزدوجة ويطلق عليها زمارة بساقين وبالوصين مقرونين، وبها خمسة ثقوب، ويضاف إليها قرني بقر لتضخيم الصوت، وتسمى (مقرونة) إما لاقتران ساقيها معاً أو لوجود القرون فيها.

طريقة العزف

يقوم العازف بغلق الثقوب وفتحها لتقصير وتطويل عمود الهواء المحبوس داخل الأنبوب (القصبة)، واستخراج الدرجات الصوتية لهذه الآلة. وليتمكن من العزف المستمر المتواصل يقوم عازف الزمارة بتخزين الهواء داخل تجويف الفم وتسريبه شيئاً فشيئاً داخل البالوص ويقوم بالتنفس في الوقت ذاته، أي يدفع الهواء داخل الآلة ويستنشق من الأنف، وهي عملية تبدو صعبة للغاية ولكن بالمران المتواصل يتمكن العازف من القيام بها. وفي هذه الحالة يستطيع العازف الماهر على الزمارة أن يستمر في العزف لأكثر من ساعة متواصلة في مصاحبة رقصة أو أغنية شعبية.



طريقة صناعتها

تستخدم قصبتان متساويان في الطول تكونان مفتوحتين من الطرفين، وتربط الواحدة في الأخرى بواسطة جلد الماعز، وهناك نوعان من شجر القصب، نوع رفيع يصنع منه (البالوص)، أما النوع الغليظ فيصنع منه ساق المقرونة أو المزمار، ثم تثبيت (الردادة) من ساق المقرونة بجلد الماعز، ويتم ثقب ساق المزمار أو المقرونة بقطعة من الحديد خمسة ثقوب، ويتم تثبيت المقرونة بقرني البقر بقطعة من جلد الماعز.

المقاسات: يتراوح طول ساق المزمار ما بين 10 إلى 15 أو 18 سم أما العرض فهو من 2 سم إلى 2،5 سم (البالوص 5 سم- الردادة 2/1 2 سم- القرون 10 سم تقريباً). وهذه الالة مازالت تصنع من خامات أولية وبنفس الطريقة البدائية التي كانت تصنع بها من آلاف السنين والأصوات الصادرة منها قريبة من أصوات السلم الموسيقي العربي ذي الأرباع الصوتية. ونظراً لمحدودية ثقوبها الخمسة فهي تستطيع أن تؤدي ألحان الأغاني الشعبية التي تتكون من ست نغمات فقط.

ويتم العزف عليها الغناوة والشتاوة في المجتمع البدوي وهما من أنواع الغناء الشفاهى في مطروح ولهما متابعون ومطربون مشهورون منهم يحى عبدالله وسلومة عبدالله المطربان البدويان بفرقة مطروح للفنون الشعبية ومن أشهر عازفى المقرونة بمطروح جمعة العشيبى بفرقة مطروح للفنون الشعبية، ومن أشهر الأغاني البدوية لآلة المقرونة «قولوله يا ناس حاير بوه حرمني الزيارة بهدل حالي واحوالي».