تراند الفن: مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن وظائف شاغرة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:10 مساءً - أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني عن توفر وظائف تقنية لذوي الخبرة بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف المتاحة:

1- رئيس قسم عمليات أمن المعلومات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).

2- رئيس قسم الحلول الإلكترونية:

– درجة البكالوريوس في (هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1442/12/25هـ الموافق 2021/08/04م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، مع (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد).

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