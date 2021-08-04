تراند الفن: رهف القنون بالمايوه تكشف عن منطقتها الحساسة!

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏12 دقيقة مضت أخبار المشاهير 138 زيارة

عادت السعودية رهف القنون بإثارة الجدل وإغضاب الجمهور ؛ بعد نشرها أحدث صور لها بمايوه السباحة .

وعلى ما يبدو أنها لن تسمح لأي يوم أن يمر من دون أن تثير الجدل بسبب طبيعة الصور التي تشاركها في محاولة لجلب الانتباه إليها أو تصدر الترند.

رهف القنون بالمايوه

هذه المرة شاركت الناشطة السعودية صُورة لها وهي ترتدي مايوه السباحة المكون من قطعة واحدة، هذه ليست المرة الأولى التي تشارك بها رهف مثل هذه الصور إلا أنها في هذه المرة كانت ترتدي مايوه ضيق أظهر المنطقة الأمامية “المنطقة الحساسة” بطريقةٍ مُبالغ بها ومؤذية للعين.