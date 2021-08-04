تراند الفن: مصدر أمني عراقي: انفجار عبوتين وسط بغداد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏32 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة

العراق – (أ ش أ) أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأربعاء، بانفجار عبوتين وسط العاصمة العراقية بغداد. وقال المصدر، في تصريح لقناة “السومرية نيوز” العراقية الفضائية، إن عبوة ناسفة انفجرت كانت موضوعة بالقرب من محل لبيع المشروبات الكحولية بمنطقة الكرادة دون تسجيل ضحايا”. وأضاف المصدر أن عبوة لاصقة انفجرت بسيارة دفع رباعي تابعة لشركة أمنية. من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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