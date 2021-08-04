تراند الفن: بالمواعيد.. منافسات المصريين يوم الخميس بأولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتب- إبراهيم علي

يشهد يوم الخميس عدد من المنافسات التي يشارك بها رياضيين مصريين في عدد من الرياضات المختلفة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وستنطلق منافسات لعبة الكاراتيه التي تمتلك الحظوظ الأكبر لمصر لحصد الميداليات في أولمبياد طوكيو، بداية من فجر الخميس بمشاركة 5 أبطال يمثلون الفراعنة.

البداية ستكون فجر الخميس مع علي الصاوي أحد المرشحين بقوة للتتويج والمصنف السابع في بطولة العالم الأخيرة في مدريد 2018 في وزن 67 كجم، ومن بعده رضوى سيد وصيف بطل أفريقيا والحاصلة على المركز الثالث عالميًا عام 2016 في وزن 55 كجم.

ويلعب الثنائي المصري أحمد الجندي وأحمد حامد لاعبا الخماسي الحديث واللذان يعتبران مرشحان بقوة لإضافة ميداليات لمصر في أولمبياد طوكيو 2020.

المنافسة تنطلق بداية من فجر الخميس بسلاح الشيش على أن تستكمل باقي الألعاب “الرماية، السباحة، الفروسية والعدو” في الأيام القادمة.

ويخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة نصف النهائي أمام منتخب فرنسا صباح يوم الخميس.

ونستعرض لكم أبرز منافسات المصريين يوم الخميس بأولمبياد طوكيو:

الخماسي الحديث

6 صباحاً.. هايدي عادل وأميرة مرسي.. منافسات السلاح.

9:30 صباحاً.. أحمد حامد وأحمد الجندي.. منافسات السلاح.

كرة يد

10 صباحاً.. منتخب مصر ضد منتخب فرنسا.. نصف النهائي.

ألعاب القوى

4:05 صباحاً.. عمرو مصطفى.. نهائيات منافسات الجلة لوزن 74 كجم حرة.

المصارعة

4:30 صباحاً.. عمرو رضا (وزن 74 كجم حرة) وضياء الدين عبد المطلب (وزن 125 كجم حرة).

كاراتيه

منافسات الرجال لوزن 67 كجم

5:05 صباحا.. علي الصاوي ضد اليابان وتركيا وأذربيجان.

منافسات السيدات لوزن 55 كجم

10 صباحاً.. رضوى السيد ضد كازاخستان وأوكرانيا واليابان والنمسا.