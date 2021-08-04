تراند الفن: أنغام ووائل جسار يحييان حفلا غنائيا في السعودية

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:10 مساءً - أدمن 15 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة
كتبت- بهيرة فودة:
يحيي المطرب اللبناني وائل جسار، والفنانة أنغام حفلًا غنائيًا ضمن حفلات صيف الشرقية، 12 أغسطس الجاري، بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.
ونشرت أنغام بوستر دعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت : “انتظروني في حفلات صيف الشرقية يوم الخميس 12 أغسطس”.
يذكر أن آخر أعمال أنغام أغنية “برضو بتوحشني” مع النجم اللبناني وائل كفوري، كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، تنفيذ وقيادة الأوركسترا المايسترو هاني فرحات، مكس وماستر أمير محروس، إنتاج شركة روزام.
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