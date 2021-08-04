تراند الفن: “استبدل اللاعب”.. 5 دقائق مثيرة انتهت بطرد “مارسيلو” من الإسماعيلي أمام بيراميدز

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتب ـ أيمن جلبرتو: شهدت مباراة بيراميدز والإسماعيلي بمسابقة الدوري الممتاز، 5 دقائق مثيرة خلال الشوط الثاني. وانطلق إيريك تراوري متخطياً ثنائي الإسماعيلي مروان الصحراوي وحسين السيد، ليسقط أرضاً بعد تعرضه للعرقلة. واحتسب جهاد جريشة حكم المباراة خطأ لصالح بيراميدز وسط اعتراضات لإشهار البطاقة الحمراء للاعب الإسماعيلي. وأشهر جهاد جريشة البطاقة الحمراء في وجه مروان الصحراوي وسط اعتراضات من جانب لاعبي الإسماعيلي. وعاد جهاد جريشة لمراجعة القرار مع حكام الفيديو “VAR”، ليعود بعد ذلك ويلغي طرد الصحراوي، ويشهر البطاقة في وجه حسين السيد “مارسيلو”. واعترض لاعبو الإسماعيلي على القرار لكن في النهاية غادر حسين السيد الملعب، في الدقيقة 63. ولعب عبدالله السعيد الركلة الحرة، وأحرز منها علي جبر مدافع بيراميدز هدف فريقه الثاني في الدقيقة 65 ليصحح الخطأ الذي ارتكبه في هدف تعادل الإسماعيلي.

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