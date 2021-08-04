تراند الفن: إسرائيل تتهم قائد بالحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء استهداف ناقلة نفط

إسرائيل – (أ ش أ)

اتهمت إسرائيل اليوم الأربعاء، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، بالوقوف وراء الهجوم على الناقلة “ميرسر ستريت” قبالة ساحل عُمان؛ وذلك حسبما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وقال وزيرا الدفاع والخارجية الإسرائيليان بيني جانتس ويائير لابيد- في خطاب إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة إحاطة عقدت بوزارة الخارجية الإسرائيلية- إن “المسؤول المباشر عن استهداف السفينة الإسرائيلية بواسطة الطائرات بدون طيار الانتحارية هو سعيد ارا جاني قائد وحدات الطائرات بدون طيار التابعة للحرس الثوري الايراني”.

وتعرضت السفينة للهجوم قبالة سواحل عمان الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم، من مواطني رومانيا والمملكة المتحدة.