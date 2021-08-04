تراند الفن: إسرائيل تتهم قائد بالحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء استهداف ناقلة نفط

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 09:09 مساءً - أدمن 14 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة
إسرائيل – (أ ش أ)
اتهمت إسرائيل اليوم الأربعاء، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، بالوقوف وراء الهجوم على الناقلة “ميرسر ستريت” قبالة ساحل عُمان؛ وذلك حسبما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.
وقال وزيرا الدفاع والخارجية الإسرائيليان بيني جانتس ويائير لابيد- في خطاب إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة إحاطة عقدت بوزارة الخارجية الإسرائيلية- إن “المسؤول المباشر عن استهداف السفينة الإسرائيلية بواسطة الطائرات بدون طيار الانتحارية هو سعيد ارا جاني قائد وحدات الطائرات بدون طيار التابعة للحرس الثوري الايراني”.
وتعرضت السفينة للهجوم قبالة سواحل عمان الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم، من مواطني رومانيا والمملكة المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.