تراند الفن: صلاح أمين يقود دجلة أمام الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتب ـ رمضان حسن: أعلن عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي عند التاسعة من مساء اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل وادي دجلة لمباراة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى : محمد عبد المنصف خط الدفاع : بيسو – محمود مرعي – خالد وليد – يعقوبو خط الوسط : محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – محمد هلال خط الهجوم : محمد رضا – حسام عرفات – صلاح أمين وجاءت قائمة بدلاء دجلة كالتالي: مسعد عوض – إيهاب المباركي – أحمد مجدي – كارتا – شريف – أحمد عاطف – إبراهيم عايش – بركات – كريم الدبيس.

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