تراند الفن: طبيب يوضح أسباب انخفاض السكر بالدم لغير المصابين بـ«السكري»

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 09:09 مساءً - أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي ، أسباب انخفاض السكر بالدم لغير المصابين بالسكري.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن هذه الأسباب هي:

الصيام ، الحمل ، تناول بعض الأدوية ، الإصابة بأمراض الكلى ، الإصابة بأمراض الكبد ، قصور الغدة الكظرية ، أورام البنكرياس

بعد عمليات السمنة ، مرحلة ما قبل السكري ، أو أمراض الخلل في المناعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا تزال الأبحاث والدراسات قائمة حول أسباب هبوط السكر المفاجئ لغير مرضى السكر، ولكن يعود السبب الرئيس الى ارتفاع نسبة الإنسولين في الدم، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستويات الجلوكوز.

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