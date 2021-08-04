تراند الفن: شريف يقود هجوم الأهلي أمام دجلة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتب ـ رمضان حسن: أعلن المدير الفني الجنوب أفريقي للأهلي، بيتسو موسيماني، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند التاسعة من مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره وادي دجلة. واستبعد موسيماني الثنائي حمزة علاء و محمود متولي من قائمة فريقه التي ستواجه دجلة اليوم. وجاء تشكيل الأهلي لمباراة دجلة كالتالي: حراسة المرمى : علي لطفي خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول خط الوسط : أليو ديانج – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة خط الهجوم : حسين الشحات – محمود عبد المنعم “كهربا” – محمد شريف. وجاء قائمة البدلاء كالتالي: مصطفى شوبير – محمود وحيد – مروان محسن – عمرو السولية – صلاح محسن – سعد سمير – كريم نيدفيد – والتر بواليا – جونيور أجاي. ويدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة جمعهم من 26 مباراة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض 27مباراة، بينما يحتل وادي دجلة المركز 17 برصيد 23 نقطة.

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