تراند الفن: محتجون يشعلون النيران على أحد مداخل مجلس النواب اللبناني

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 09:09 مساءً - لبنان – (أ ش أ)

أشعل محتجون النيران على أحد مداخل مجلس النواب اللبناني كما ألقوا الألعاب النارية والحجارة بكثافة على قوات الأمن الموجودة خلف أبواب المجلس في تصعيد لأعمال العنف.

كما اقتحم عدد من المتظاهرين أحد المباني المحيطة بمقر مجلس النواب واستولوا على عدد من أجهزة الكمبيوتر والأوراق والمحتويات التي ألقوها من شرفات المبنى وأشعلوا النيران فيها أيضا في محيط المجلس.

كانت قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) قد طلبت من المتظاهرين السلميين الخروج فورا من الأماكن التي تشهد اعتداءات حفاظا على سلامتهم في ظل ارتفاع وتيرة أعمال الشغب والاعتداءات المتكررة على عناصرها مما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وأكدت قوى الأمن الداخلي أن عناصرها سوف يلجأون إلى استخدام الوسائل المشروعة والمتناسبة وفقا للقوانين للتعامل مع المتظاهرين غير السلميين والمخربين.

وتجري أعمال عنف عمليات كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن في محيط مبنى مجلس النواب اللبناني بوسط بيروت، حيث تمكنت قوات الأمن من إبعاد المحتجين إلى أطراف ساحة الشهداء (ساحة التظاهر المركزية بوسط بيروت) بينما يعود المحتجون ويرشقون قوات الأمن بالحجارة.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني ارتفاع عدد مصابي مظاهرات اليوم بوسط بيروت والجميزة إلى 54 مصابا، وذلك بسبب أعمال العنف التي تزامنت مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري.

وأكد الصليب الأحمر أنه تم نقل 6 مصابين من وسط بيروت و3 آخرين من الجميزة، كما تم إسعاف 45 شخصا في المكان.