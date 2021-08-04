تراند الفن: “وقفت معايا في الشدة”.. وليد يوسف يكشف عن موقف إنساني مع الراحلة فتحية طنطاوي‬

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتب- مصطفى حمزة:

كشف المؤلف وليد يوسف عن موقف إنساني جمعه بالفنانة الراحلة فتحية طنطاوي، التي رحلت عن عالمنا اليوم إثر معاناتها من جلطة في القلب، موضحا أن الراحلة كانت بمثابة الأم له.

وليد كشف عن تفاصيل الموقف عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: “في عام 2006 كان بقالي عدة سنوات مابشتغلش، وولادي كانوا معايا في نادي النقابة، اللي كان المتنفس الوحيد للأعضاء في ذلك الوقت، كنا كلنا أسرة واحدة تقريبا، وأولادنا أصدقاء بالتبعية، المهم الولاد بذلوا مجهود كبير في اللعب وكانوا جعانين، وأنا يدوب معايا تمن المشروبات وكل شويه بابا إحنا جعانين وأنا اقولهم حاضر بعد شوية، واتحجج بأي حجة، وعلى مقربة كانت ماما فتحية، كما كنا نناديها، تتابع دون أن أدري”.

وتابع: “فوجئت بها تناديني لأجلس بجوارها، وعندما جلست قالت لي اقترب أكثر عايزة أقولك كلمة سر، ومن أسفل المنضدة التي نجلس إليها في القاعة، فوجئت بها يدها ممدودة بربعمائة جنيه، وعندما حاولت فهم ما تحاول عمله، أقسمت أن آخذ المبلغ، وأن أطلب للأولاد ما يريدون، وأنها لن تعتبر نفسها أمي إذا لم آخذ النقود حتي ولو على سبيل السلفة، وزادت في القسم والإصرار لعدة دقائق حتى وافقت من منطلق السلف الذي أكرهه طوال عمري”.

وأضاف الكاتب: “المهم بعد هذا الموقف بشهر تقريبا ربنا أكرمني وقمت ببيع مسرحية أطفال، وذهبت إليها علي الفور لإعطائها النقود، ولأكثر من ساعتين ترفض وباصرار شديد، باعتبارها جدة الأولاد، أعتبرهم عيدية.. اعتبرني جبت بيهم لعب لأحفادي.. عيب مايصحش، وكانت فرحتها إني اشتغلت عظيمة لدرجة أن عينها دمعت من الفرحة لأن ابنها اتفك كربه فعلا”.

وأكمل وليد يوسف: “ولمرات عديدة تالية حاولت بإعطائها النقود، وكانت دائمة الرفض، وفي ٢٠١٥ اتقابلنا في الشارقة هي وأبي الموسيقار علي سعد، وكنت أناديه بابا من فرط حنيته وأخلاقه العالية، وبالمناسبة كانت علمت بوجودي في الإمارات من الفيسبوك، وأصرت أن نتقابل هناك وقد كان، ويومها ذكرتها بما فعلته معي، ضحكت بخجل شديد وقالت.. إخص عليك إنت مش عايز تنسى.. يا ابني ده عمر فات، لكن المعروف والجميل لا ينسى.. الحب والمودة لا تنسى، وانتي أيضا شخصية لن تنسى، سأظل أذكرك وأذكر فضلك وقت الشدة ماحييت.. مكانك الجنة بلا شك.. الراحمون يرحمهم الله، وداعا ماما فتحية، أو إلى لقاء قريب لو أراد الله”.

الفنانة القديرة فتحية طنطاوي رحلت اليوم عن عمر يناهز 78 عاما، إثر معاناتها من جلطة في القلب، وأقيمت صلاة الجنازة ظهر اليوم في مسجد الحصري بـ6 أكتوبر، بحضور عائلتها وبعض أصدقائها من الوسط الفني، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.