تراند الفن: امرأة في طريقها لتصبح أول حاكمة لنيويورك حال عزل كومو

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 09:09 مساءً - نيويورك – (د ب ا)
أصبحت كاثي هوشول على وشك أن تصبح أول امرأة تقود نيويورك في الوقت الذي يواجه فيه الحاكم أندرو كومو احتمال إجراءات عزله .
وسوف تتولى هوشول ،وهى ديمقراطية تبلغ من العمر 62 عامًا لم يتخيل سوى عدد قليل صعودها إلى قصر الحاكم ، حكم ولاية نيويورك خلفا لكومو في حالة استقالته أو عزله.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، ذكر تقرير أصدرته أمس الثلاثاء ليتيسيا جيمس المدعية العامة في الولاية أن كومو تحرش جنسيا بـ 11أمراة.
ونفى كومو ماورد في التقرير، لكن السياسيين بما في ذلك الرئيس جو بايدن ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وعشرات من حلفاء حاكم نيويورك السابقين حثوه على الاستقالة.
وقالت هوشول أمس الثلاثاء إن تقرير المدعية العامة وثق “سلوكا قبيحا”، وإنها تصدق اقوال النساء اللاتي اتهمن كومو بالتحرش بهن.
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