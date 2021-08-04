تراند الفن: هل يجوز توزيع لحم العقيقة نيئًا؟.. عاشور يجيب موضحًا “المستحب”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتبت – آمال سامي:

“هل يجوز أن يوزع لحم العقيقة لحمًا نيئًا؟” ورد السؤال السابق دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليجيب الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومستشار فضيلة مفتي الجمهورية، مؤكدًا أنه جائز.

فيقول عاشور إن الأمر في العقيقة بسيط، سواء كان توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة، ولكن المفضل المطبوخة لأنها الإنسان يفرح بها لأنه يأكلها مباشرة، وأكد عاشور أنه من المستحب أن تقدم مطبوخة “حتى نتعب إحنا وما نتعبش الآخرين”، ولكن يجوز أن يتم توزيعها نيئة وغير مطبوخة .

وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية المقصود بالعقيقة باعتبارها ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة، وأكدت الدار ان العقيقة سنة، ويبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.

أما قدر العقيقة، فتكون شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى، ويجوز الاكتفاء بشاة واحدة عن الذكر أو عن الأنثى، وذكرت دار الإفتاء المصرية أنه يستحب توزيع العقيقة كالأضحية؛ يأكل الثلث ويدخر منه، ويُهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، ويستحب طبخها كلها حتى ما يتصدق به منها.