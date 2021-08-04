تراند الفن: وزير الخارجية: قلقون من عدم إظهار أي نتائج ملموسة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 08:11 مساءً - قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة من أوائل الدول التي قدمت المساعدات للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أوائل أغسطس من العام الماضي.

وأوضح أن المملكة تشعر بالقلق من عدم إظهار أي نتائج ملموسة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.

وأكد أن إصرار حزب الله على فرض هيمنته سبب رئيس لمشاكل لبنان، داعياً السياسيين اللبنانيين إلى مواجهة سلوك الحزب تحقيقاً لإرادة الشعب اللبناني في مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وجدد تأكيد المملكة على أن أي مساعدة تقدم إلى الحكومة اللبنانية الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتجنب أي آلية تمكن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.