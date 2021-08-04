تراند الفن: مران الزمالك.. جلسة كارتيرون مع اللاعبين.. انتظام عاشور.. وتدريبات خاصة للناشئين

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 08:11 مساءً - كتب ـ رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك، تدريباته اليوم الأربعاء خلال معسكره التدريبي في منطقة برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري.

وعقد المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ لتحفيزهم ومطالبتهم بالتركيز في الفترة الحالية بجانب شرح بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة.

وشهد المران انتظام إمام عاشور بعد مشاركته مع المنتخب الأولمبي في النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدت مجموعة اللاعبين الناشئين بالفريق تدريباتهم بصالة الجيمانيزيوم بناءً على قرار من المدير الفني الفرنسي كارتيرون الذي فضّل عدم مشاركتهم في التدريبات الفنية .

وركز الجهاز الفني خلال المران على الجوانب الفنية والخططية؛ حيث أدى لاعبو الفريق بعض الجمل الفنية والخططية لتنفيذها في مباريات الدوري قبل أن يُختتم التدريب بتقسيمة قوية بين اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.