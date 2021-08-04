تراند الفن: جريان السيول بإحدى محافظات المدينة المنورة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 08:11 مساءً - تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر جريان السيول بمنطقة المدينة المنورة.

ويظهر المقطع هطول الأمطار في إحدى محافظات المدينة عقب هطول غزير للأمطار جرت على أثرها السيول.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة).

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