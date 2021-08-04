تراند الفن: حازم سمير ينفي شائعة وفاة والدته

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 08:11 مساءً - أدمن ‏12 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 9 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: نفى الفنان حازم سمير شائعة وفاة والدته، التي انتشرت مؤخرًا. وكتب “سمير” منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، قال فيه: “أصدقائي الأعزاء بعد أن قررت أن أبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الوقت، أطلق أحد شائعة وفاة والدتي الغالية، فهي بخير وبصحة.. رجاء التأكد من المعلومات قبل إصدارها”. وأعلن الفنان حازم سمير اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع “انستجرام”، وكتب: “أصدقائي الأعزاء قررت أن أبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، أشكركم على دعمكم لي طوال السنوات الماضية، وأتمنى لكم كل الخير والسعادة”.



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