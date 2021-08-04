تراند الفن: المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن مواعيد تلقي أعماله ويفتح باب المشاركة يوم 10 أغسطس

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 08:11 مساءً - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح، في دورته الرابعة عشر، للعام 2021، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبلين، عن زيادة الفترة الزمنية للعروض المنتجة بحيث تكون من ا يوليو ٢٠٢١ حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢١. بدلاً من ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ، وهذا استثنائيًا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، الذي أثر سلبًا على إنتاج الأعمال المسرحية، على أن تعود المواعيد المقررة بلائحة المهرجان بدءًا من الدورة المقبلة.

كما أنه من المقرر أن يتم استقبال وتلقي الأعمال المسرحية التي أنتجت خلال الفترة من أول يوليو 2020 وحتى آخر أغسطس 2021 بداية من يوم 10 أغسطس علي أن يكون أخر موعد لتلقى طلبات المشاركة هو نهاية أغسطس الحالي.

المهرجان القومي للمسرح المصري تتنافس فيه العروض المسرحية المصرية خلال مسابقتين فقط هما : مسابقة للعروض المسرحية ، ومسابقة أخري للمقال ، والتي تنقسم إلى : “النقدي التطبيقي” و”الدراسة النظرية”، أما الجهات التي يحق لها الاشتراك في مسابقة العروض المسرحية فهي : (البيت الفني للمسرح وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق المستقلة والحرة والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وفرق دار الأوبرا المصرية .

بالإضافة للجهات الإنتاجية الآتية : مركز الهناجر للفنون ومراكز الإبداع الفني وفرق المسرح الخاص والمعهد العالي للفنون المسرحية والعرض الفائز من مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعي والعرض الفائز من مسابقة الجامعات وفرق الهواة والنقابات الفنية والمسرح الكنسي ومنظمات المجتمع المدني وزارة الشباب وفرق الشركات والبنوك والمسرح العمالي) .