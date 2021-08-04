تراند الفن: “رفض الزواج انتهى بجثة”.. كيف تخلصت سيدة من ابنتها في البساتين؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 08:11 مساءً - كتب- محمد الصاوي: نجح رجال مباحث القاهرة خلال 24 ساعة في كشف ملابسات وفاة سيدة سقطت من الطابق الخامس بمنطقة البساتين. الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه رجال مباحث قسم شرطة البساتين بسقوط فتاة من شرفة عقار سكني بدائرة القسم، وتم نقلها للمستشفى في محاولات لإنقاذها لكنها توفيت متأثرة بإصابتها. ولم تُغلق القضية على هذا الحال، حيث عكف فريق من البحث الجنائي لكشف ملابسات الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن الأم وراء ارتكاب الجريمة بمساعدة شقيقها؛ وذلك لرفض المتوفية الزواج من أحد الأشخاص بالمنطقة. أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بإلقاء المتوفية من الطابق الخامس بعدما رفضت طلبهما بالزواج من أحد قاطني المنطقة. حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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