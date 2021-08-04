تراند الفن: مدبولي: الإدارة الحكيمة للمشير طنطاوي عبرت بسفينة الوطن المرحلة الأكثر دقة في تاريخه الحديث

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 08:11 مساءً - أدمن ‏48 دقيقة مضت أخبار مصر 11 زيارة

كتب- مصراوي: ثمن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على الكراكة الأكبر ضمن منظومة عمل هيئة قناة السويس، مؤكدأً أن ذلك يعكس تقدير الوطن للدور المحوري الذي بذله هذا القائد العظيم في معترك الحرب والسياسة، وإدارته الحكيمة التي أسهمت في عبور سفينة الوطن بسلام للمرحلة الأكثر دقة في تاريخه الحديث بكل بسالة ووطنية وإخلاص. جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال مراسم رفع العلم على الكراكة “حسين طنطاوي” في احتفالية بمقر مبنى الإرشاد بهيئة قناة السويس، شهدها رئيس الوزراء بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والربان أحمد طنطاوي شقيق المشير محمد حسين طنطاوي، والسفير الهولندي لدي القاهرة، وعدد من المسئولين والشخصيات البارزة

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