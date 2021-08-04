تراند الفن: مباشر.. بيراميدز 0 – 0 الإسماعيلي.. الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 08:11 مساءً - متابعة- محمد مصطفى:

زوار مصراوي الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز والإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ25 ببطولة الدوري، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد الدفاع الجوي.

وأعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي: شريف إكرامي – علي جبر – أحمد سامي – أحمد فتحي – محمد حمدي – محمد فاروق – نبيل دونجا – إيريك تراوري – عبد الله السعيد – محمود حمادة – محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان – أحمد توفيق – أحمد أيمن منصور – عبد الله بكري – عمر جابر – جون أنطوي – طارق طه – إبراهيم حسن – دودو الجباس

أما إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، فأعلن تشكيلته التي جاءت كالتالي: محمد فوزي – حسين السيد، باهر المحمدي، مروان صحراوي، عبد الله جمعة – محمد عادل، عمر عبد السميع، محمد صادق، دونجا – أحمد مدبولي، شكري نجيب.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد النادي الإسماعيلي بالمركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.

تفاصيل المباراة: