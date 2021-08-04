تراند الفن: هيئة صحية أمريكية: سلالة دلتا تشكل 93% من إجمالي إصابات كورونا في البلاد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 08:11 مساءً - الولايات المتحدة – (أ ش أ)

شكلت سلالة (دلتا) 93% من إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لتقديرات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن بيان للمركز أنه بالنسبة لفترة الأسبوعين المنتهية في 31 يوليو، شكلت سلالة دلتا المتحورة حوالي 93% من إجمالي الحالات التي تم تسجيلها، وأن النسب تكون أعلى في بعض أجزاء الولايات المتحدة ذات معدلات التطعيم المنخفضة، وخاصة منطقة الغرب الأوسط التي تشمل كانساس وأيوا وميسوري.

وقبل أسبوعين، قالت روشيل والينسكي مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن سلالة (دلتا) كانت المسؤولة عن 83% من جميع حالات (كوفيد- 19) المسجلة.

ووصف مسؤولو الصحة المرحلة الأخيرة من فيروس كورونا بأنها “جائحة غير المطعمين” مع التأكيد على أن أولئك الذين حصلوا على لقاحاتهم آمنون نسبيًا.

ودعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين للتطعيم لأشهر قبل اتباع نهج أكثر عدوانية الأسبوع الماضي. وأعلن بايدن أنه سيتعين على العمال الفيدراليين إما إظهار دليل على التطعيم أو الخضوع لاختبار (كوفيد- 19) المنتظم.

وأدى الانتشار السريع لسلالة دلتا إلى قيام بعض المدن الكبرى بإعادة فرض تفويضات القناع على الجميع بغض النظر عن حالة التطعيم، كطريقة لمحاولة تخفيف تأثير السلالة المتحورة.