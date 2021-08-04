تراند الفن: ماذا قال وزير التعليم على الأخبار المتداولة حول عقوبة إعطاء الدروس الخصوصية؟

كتب – أسامة علي:

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الأخبار المتداولة حول حبس المعلم و تغريمه، حال قيامه بإعطاء دروس خصوصية.

ووجه أحد المعلمين، سؤالا لوزير التربية والتعليم، على جروب معلمي الجيزة عبر تطبيق “واتس آب”، حول وجود قرار بالسجن لمدة عامين وغرامة 250 ألف جنيه، والفصل النهائي من الخدمة للمعلم الذي يزاول الدروس الخصوصية بالسنتر أو المنزل

وقال وزير التعليم:”لا أعلم عنه شيئا، ولا أعلم من أين تأتي هذه الأخبار”.