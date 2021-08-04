تراند الفن: كونوا خط دفاع عن الروح الرياضية.. رسالة مهمة من “قوى عاملة النواب” إلى إدارة الأندية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كتب- مصراوي:

أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالدور الذي تبذله وزارة الشباب والرياضة في نبذ العنف والتعصب الكروي والاحترام بين جماهير قطبي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك”.

وأكد مهني، خلال بيان له اليوم الأربعاء، ضرورة عدم الانسياق خلف ما تتم كتابته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ خصوصًا أن هناك البعض ممن يستغل هذه المنصات لزرع الفتن والتعصب بين جماهير قطبي الكرة المصرية؛ لتحقيق أهداف شخصية بزعزعة الاستقرار في المجتمع ككل.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن جماهير الكرة أصبحت تعاني أزمات غير مسبوقة تجاه بعضها البعض، فالتشجيع بينها لم يعد قاصرًا على استخدام مفردات بث الحماسة للاعبين؛ بل أصبح السباب وتبادل الاتهامات والعنف هو السمة الغالبة على بعض المشجعين، ولذلك لا بد من زيادة الوعي والتوعية للجماهير من خلال شتى الطرق والوسائل، فضلًا عن نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

وشدد البرلماني على الدور المهم لإدارة الأندية خلال الفترة المقبلة؛ لتقويم وتهذيب لاعبيها أولًا قبل البحث عن الجمهور، خصوصًا مع أزمة توريط لاعبي أثقال مصر في “تهريب منشطات”؛ مما يتسبب في تهديدهم بالإيقاف عامين آخرَين بعد نهاية فترة الإيقاف الحالية؛ بسبب هذا الأمر، مطالبًا بفتح التحقيقات الكامل من قِبل الجهة المختصة ومحاسبة المُتسبب في ذلك؛ خصوصًا أنهم يمثلون الدولة المصرية في الخارج، كما أنه تم ملاحظة خروج بعض اللاعبين والإداريين عن الروح الرياضية، وهذا يتسبب في شحن وتأجيج الجماهير ضد بعضها البعض.

ووجه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رسالة إلى إدارة الأندية: “لا بد أن تكونوا خط دفاع عن القيم والمبادئ والروح الرياضية”، مشددًا على ضرورة قيام المسؤولين بمحاسبة مدعي الإعلام الجدد الذين انتشروا في البرامج والمنصات الإعلامية في الفترة الأخيرة؛ خصوصًا المنتمين إلى الأندية، وهم أحد أسباب هذا الشحن والتعصب الأعمى، كما أن هذه الممارسات تعتبر جديدة على الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.