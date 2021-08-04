تراند الفن: «المياه الوطنية» توضح خطوات طلب صهريج مياه

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:10 مساءً - أوضحت شركة المياه الوطنية الإجراءات الصحيحة التي يجب اتباعها حال عدم تمكن العملاء من طلب صهريج مياه.

وقالت الشركة، رداً على شكوى عميل بشأن عدم وصول صهريج مياه، إنه في حال عدم تمكنك من طلب صهريج ، نأمل منك رفع شكوى انقطاع مياه عن طريق التطبيق من خلال الخطوات التلاية:

• الدخول على الصفحة الرئيسية.

• ثم الدخول على الشكاوى.

• ثم الضغط على شكوى جديدة.

• ثم الضغط على إمداد المياه.

• ثم الضغط على انقطاع المياه.

• ثم وصف الشكوى.

• وأخيرا الضغط على إرسال الطلب.

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