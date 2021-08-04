تراند الفن: سول تدعو “آسيان” لدعم جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كوريا الجنوبية – (أ ش أ)

دعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جونغ أوي-يونغ، رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) دعم جهود بلاده لإقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية في الوقت الذي تمت فيه استعادة خطوط الاتصال بين الكوريتين.

وذكرت الخارجية الكورية – في بيان أوردته وكالة يونهاب – أن ذلك جاء خلال اجتماع وزراء خارجية الآسيان زائد ثلاثة (كوريا الجنوبية والصين واليابان) الذي عُقد اليوم/الأربعاء/ افتراضيًّا.

وشدد وزير الخارجية الكوري على أن إحراز تقدم جوهري في الجهود الرامية إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وإحلال السلام الدائم فيها والدبلوماسية والحوار أمر ضروري على أساس الاتفاقات القائمة بين الكوريتين وبين الشمال والولايات المتحدة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي.

وأضافت الوزارة أن الوزير “جونغ”، قال إنه يتوقع دعم الآسيان زائد ثلاثة لجهود كوريا الجنوبية للمضي قدما بشكل مستمر في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، بمناسبة إعادة فتح خطوط الاتصال بين الكوريتين في الأسبوع الماضي.