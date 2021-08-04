تراند الفن: “مارضيتش تجوزها”.. ضبط سيدة في واقعة سقوط فتاة من عقار بالبساتين

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:10 مساءً - أدمن ‏7 دقائق مضت حوادث وقضايا 7 زيارة

القاهرة – مصراوي: ضبط رجال المباحث بالقاهرة، سيدة وشقيقها في منطقة البساتين بعد تورطها في قتل ابنتها. وكشف رجال المباحث غموض وفاة سيدة بعدما سقطت من الطابق الخامس لعقار سكنى فى البساتين. وتبين أن وراء الحادث والدتها وشقيقها لاتهامهما بقتل ابنتها، وإلقاء جثتها من الطابق الخامس، في منطقة البساتين، بسبب رفضها الزواج من أحد الأشخاص بالمنطقة. حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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