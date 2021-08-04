تراند الفن: 4 دقائق مصورة ترصد تطوير أساليب المعاملة العقابية بالسجون المصرية -(فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كتب- محمد الصاوي: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود الوزارة في مجال حماية ورعاية حقوق الإنسان التي تستهدف تطوير أساليب المعاملة العقابية بالسجون المصرية والاستجابة للحالات الإنسانية. وأفرجت الوزارة في الفترة الأخيرة بالعفو والشرطي عن 5050 نزيلآ، ونقل 651 نزيلا إلى سجون قريبة من مقار أمان إقامتهم للتسهيل على أسرهم في أوقات الزيارات. كما يتم مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والتعليمية للنزلاء وتوفير رعاية طبية متميزة للنزلاء. وتحرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان فى إطار تطبيق السياسة العقابية الحديثة لنزلاء السجون. يأتي ذلك مع الالتزام من قبل وزارة الداخلية، بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل السجون لمواجهة فيروس كورونا.

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