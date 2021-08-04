تراند الفن: أحمد السعدني يروج لفيلم “200 جنيه”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:10 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 8 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: روج الفنان أحمد السعدني صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”. وعلق “السعدني” على الصورة: “الميتيناية دي لبستها ومش عارف أصرفها بسبب ختم الست عزيزة السيد”. فيلم “٢٠٠ جنيه” يضم عدد كبير من الفنانين منهم أحمد رزق، نيللي كريم، هاني رمزي، أحمد السقا، إسعاد يونس، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، غادة عادل، سليمان عيد، أحمد السعدني، آسر ياسين، ليلى علوي، علاء خالد، مي سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

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