تراند الفن: هل تغيّر لون زيت المحرك دلالة على مشكلة بالسيارة؟ “خبراء يجيبون”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كتب – محمد جمال:

تعتمد السيارات على العديد من الزيوت التي تعمل بشكل محوري في الحفاظ على كفاءة وسلامة أجزائها المختلفة، ويعد زيت المحرك أحد أهم هذه الزيوت، حيث أنه من العوامل التي تساعد على عمل السيارة بكفاءة عالية.

ويقوم زيت المحرك بالعديد من الوظائف الحيوية، فهو المسؤول عن تقليل الاحتكاك الداخلي ومنع التآكل، كما يقوم بتحسين الأداء العام للمحرك وتبريد أجزائه من خلال سحب الحرارة الزائدة.

ويعمل زيت المحرك أيضًا على تنقية وتنظيف غرفة الاحتراق الداخلي من الشوائب الناتجة عن عملية حرق الوقود المستمرة، لذا يجب فحصه وتغييره في مواعيده المقررة.

وعند إجراء الصيانة الدورية للسيارة وفحص زيت المحرك يُلاحظ في الكثير من الأحيا تغير لون الزيت عن لونة الأساسي، وبالتالي يعتقد بعض سائقي السيارات أن تغير لون الزيت مؤشر على تهالك المحرك.

أكد خبراء السيارات أن هذا الاعتقاد خاطئ، وأن الأمر طبيعًا تمامًا ولا ينذر بوجود أي مُشكلة بمحرك السيارة، حيث أنه وأثناء قيام الزيت بمهمته في تنظيف المحرك تعلق به بقايا الشوائب الناتجة عن حرق الوقود وتكسبه لون أغمق من لونه الأصلي.

كما أن الزيت يعمل تحت ظروف قاسية من درجات الحرارة العالية جدًا داخل المحرك مع الاحتكاك المستمر لأجزائه الداخلية، وهي التي تحول الزيت أيضاً بمرور الوقت إلى اللون شبه الأسود.

وعلى الرغم من تأكيد بعض سائقي السيارات أنه توجد زيوت تستمر في لونها الطبيعي حتى بعد استهلاك 5000 كلم سير، لكن خبراء فسروا أن ذلك دلالة على أن الزيت لم يتعرض لضغوط كبيرة مثل الزيت الآخر، مثل عدم السفر به لمسافات طويلة، أو عدم تواجد السيارة في مناطق شديدة الحرارة.

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