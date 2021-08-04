تراند الفن: توجيه من وزير الشؤون الإسلامية بشأن موضوع خطبة الجمعة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:10 مساءً - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع والمساجد في مختلف مناطق المملكة، بتضمين خطبة صلاة الجمعة القادمة، الحديث عن ضرورة حصول منسوبي التعليم من أعضاء هيئة التدريس والتدريب، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، والمتدربين والمتدربات، على جرعتين من لقاح كورونا حماية لأنفسهم، وحفاظاً على سلامة أسرهم وأقرانهم.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية، عبر حسابها في “تويتر”، أن توجيه وزير الشؤون الإسلامية تضمن أيضا أهمية الحديث عن الوقاية من العدوى وانتشار فايروس كورونا، ولكي تكون المنشآت التعليمية مكملة للبيئات الآمنة ولتحقق رسالتها التعليمية والتدريبية. وذلك بناءً على رغبة وزارة التعليم في قيام الخطباء بالمشاركة في التوعية بذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.