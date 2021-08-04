تراند الفن: بالصور.. أجواء مرعبة في العرض الخاص لفيلم “الإنس والنمس”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كتبت- منال الجيوشي: تصوير- محمود عبدالناصر: يستعد نجوم وصناع الفيلم الكوميدي “الإنس والنمس” لحضور العرض الخاص للفيلم بإحدى السينمات بالتجمع الخامس، والذي يقام بعد قليل. وقبل انطلاق العرض الخاص بدأت التجهيزات بأجواء مرعبة استعدادا لعرض الفيلم، وسط وجود عدة تماثيل وهياكل عظمية لتناسب أجواء الفيلم. فيلم “الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، محمود حافظ، بيومي فؤاد، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج شريف عرفة. تدور الأحداث حول موظف يقع في غرام فتاة ويكتشف أنها من عالم الجن، فتحدث العديد من المفارقات الكوميدية المشوقة.

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