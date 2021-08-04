تراند الفن: كورونا اليوم: ماذا تفعل حال مخالطة مصاب بعد التطعيم.. وعلاقة حبة البركة بتخفيف الأعراض الشديدة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه “كوفيد-19” بحياتنا.

“مصراوي” يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

هل اللقاح آمن لمرضى القلب

ثبت أن الجمع بين كورونا وأمراض القلب والأوعية الدموية خطير من نواح كثيرة، ومع ذلك، من المهم للغاية أن يحصل الأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب على التطعيم بأي ثمن، لذلك إذا كنت مريضًا بالقلب ولم تتلقَ لقاحاتك بعد، فإليك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها، وفقا لموقع timesofindia.

تشير التقارير إلى أن لقاحات كوفيد ليست آمنة فقط للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، ولكنها أيضًا مهمة للغاية، وسط المخاطر المتزايدة للمتغيرات الناشئة، حيث أثارت العدوى الاختراق إنذارات، يجب أن يحصل الأشخاص الأكثر ضعفًا في المجتمع على لقاحاتهم في أسرع وقت ممكن.

ماذا تفعل حال مخالطة مصاب بعد التطعيم

ماذا يحدث إذا تعرضت لشخص مصاب بـ كوفيد-19 عندما يتم تطعيمك؟ ما هي المخاطر؟ هل ستظل بحاجة إلى معايير الحجر الصحي والاختبار؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

مع استمرار خطر الإصابة بـ كورونا إلى حد كبير، فإن الفرد الذي تم تطعيمه ليس آمنًا تمامًا حول شخص أثبتت نتائج اختباره إيجابية، خاصةً إذا كان غير محصن، ومع ذلك، كما يقول الخبراء، يمكن لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل أن يتنفسوا الصعداء لأن هناك بعض الطرق التي يمكنهم الاستفادة منها، أو قد يكون لديهم مخاطر أقل، نقول لك كيف، يلزم العزل (أو الحجر الصحي) بعد التعرض واختبار الاتصال الوثيق لمريض يشتبه في إصابته بفيروس كورونا للحد من انتشار العدوى، وطلب المساعدة إذا ظهرت على أي شخص أعراض أو شعر بالمرض.

علاقة حبة البركة في تخفيف أعراض كورونا الشديدة

كشفت دراسة أسترالية صادرة عن جامعة سيدني، عن فعالية نبات حبة البركة في تخفيف حدة أعراض فيروس كورونا.

وتبين أنه قد تم استخدام نبات الحبة السوداء منذ عدة قرون كعلاج تقليدي للعديد من الحالات الطبية، بما في ذلك الالتهابات، لذا أوضح الباحثون أنه قد يكون لها قدرة في تخفيف أعراض فيروس كورونا الشديدة لدى بعض المرضى، وفقا لموقع ميديكال إكسبريس.