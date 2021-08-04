تراند الفن: صورة نادرة لفريدة فهمي في إعلان سيارة رمسيس

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:
نشر السيناريست والمنتج حسام علوان صورة نادرة للفنانة فريدة فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”.
وظهرت فريدة فهمي في الصورة في إحدى الإعلانات في ذاك الوقت وهي تجلس على سيارة رمسيس، التي وصفت بأنها “فخر الصناعة المصرية” في الستينيات.
وعلق علوان، على الصورة قائلا: “السيارة رمسيس فخر الصناعة المصرية”، وحازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي الصفحة.
فريدة فهمي اعتزلت الفن وهي في ال ٤٣ من عمرها، وكانت الفنانة المعتزلة بطلة العروض الاستعراضية لفرقة رضا.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة فريدة فهمي السينمائية فيلم “أسياد وعبيد” والذي عرض عام ١٩٧٨.
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