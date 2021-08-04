تراند الفن: اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن أمام البرلمان اللبناني

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت عرب وعالم 10 زيارة

وكالات اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوى الأمن اللبنانية أمام مقر البرلمان اللبناني، خلال إحياء الذكرى الأولى لحادث انفجار مرفأ بيروت، حسبما ذكرت “سكاي نيوز” عربية. وفي سياق متصل أعلن الصليب الأحمر اللبناني، نقل 6 جرحى من وسط العاصمة اللبنانية بيروت وإسعاف 15 مصابًا في المكان من بين المشاركين في مظاهرات بوسط بيروت ضمن فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار ميناء بيروت. وكان الجيش اللبناني أعلن صباح اليوم، أن وحداته المنتشرة منذ صباح اليوم اتخذت تدابير احترازية لمواكبة إحياء ذكرى انفجار المرفأ، فأقامت حواجز ثابتة ودوريات بهدف الحيلولة دون قيام أعمال شغب أو صدامات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.