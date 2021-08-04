تراند الفن: إطلالات اليوم: عبير صبري كاجوال.. وحنان مطاوع أنيقة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية “إنستجرام” أو “فيسبوك”.

لذا يوفر لكم “مصراوي”، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

– عبير صبري:

ظهرت الفنانة عبير صبري بتيشرت باللون الأخضر الفاتح مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

– حنان مطاوع:

وارتدت الفنانة حنان مطاوع فستانا متعدد الألوان، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-نور:

كما تألقت الفنانة نور بفستان قصير متعدد الألوان، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

– أنغام:

وطلت الفنانة أنغام بفستان باللون الأبيض، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

– هند صبري:

كما ارتدت الفنانة هند صبري كارديجان باللونين الأوف وايت والأسود، مزود بأكمام طويلة وواسعة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها مسندلا.